Stagione 2017-2018

Stagione 2018-2019

Stagione 2019-2020

Stagione 2020-2021

"Il Consiglio d'Amministrazione di AC Milan ha approvato il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020. [...] Un esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro".. Colpa, inevitabilmente, della pandemia e del devastante impatto economico su tutto il mondo, calcistico e non solo. I mancati ricavi dallo stadio, la chiusura di store e museo, l'esclusione dall'Europa League: elementi che si sono pesantemente abbattuti sulle casse rossonere. Eppure nel comunicato si legge anche: ", impegnato verso la conformità al FFP. Una Società delle dimensioni del Milan richiede tempo per trasformarsi, ma Club e proprietà sono uniti nella fiducia per il positivo percorso intrapreso".Eh già, il percorso era e resta lungo. Ma i primi risultati si vedono.atipico, caratterizzato da qualche prestito secco e da formule ingegnose (leggasi trattativa per Tonali).. E poi il monte ingaggi, uno dei punti chiave nella politica di riduzione dei costi attuata da Gazidis: nel 2017-2018 il totale era di 111 milioni lordi (dati Gazzetta dello Sport), salito addirittura a 140 l'anno dopo (leader Higuain con 9,5 annui).Dopo il lato economico, ecco quello di campo. A partire dall'età media, un tema sul quale Elliott ha spesso spinto per giocatori giovani e di prospettiva.. Nessun stravolgimento, inoltre, nel valore della rosa: quattro anni fa, dati Transfermarkt,. Sì, ma il campo? L'impressione è che il Milan sia: dal sesto posto di tre anni fa al quinto di due anni fa, con una Champions League sfuggita per un punto a dieci minuti dal termine. L'anno scorso un nuovo sesto posto, frutto del disastroso avvio targato Giampaolo e della rimonta firmata Pioli.Uscite: 194 milioniEntrate: 34 milioniIngaggi: 111 milioni lordiValore rosa: 406,78 milioniEtà media: 24,9Uscite: 187 milioniEntrate: 84 milioniIngaggi: 140 milioni lordiValore rosa: 578,48 milioniEtà media: 24,7Uscite: 104 milioniEntrate: 60 milioniIngaggi: 115 milioni lordiValore rosa: 404,33 milioniEtà media: 24,7Uscite: 22,98 milioniEntrate: 55 milioniIngaggi: 90 milioni lordiValore rosa: 409,90 milioniEtà media: 24,8