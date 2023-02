L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento del Milan e spiega come il derby di questa sera possa rappresentare la ripartenza o la definitiva batosta dei rossoneri, che dopo la sconfitta di Riyad hanno conosciuto solo delusioni.



“Il derby non è una partita come le altre: vincerla o perderla scatena uno tsunami di emozioni, esaltanti o deprimenti, che incideranno senz’altro nelle partite che verranno. Basti vedere com’è uscito il Milan dalla batosta in Supercoppa: due sconfitte con 9 gol subiti. Dopo la traumatica rimonta subita dalla Roma, il Diavolo è diventato una statua di sale, si è fermato: 4 sconfitte e un pari, eliminazione dalla Coppa Italia, Supercoppa persa. Questo disastro rende il derby di stasera il ciglio di un burrone: ripartenza o basso inferno; orgoglio o precipizio. Con quale spirito affronterebbe il Tottenham di Conte alla ripresa della Champions?”