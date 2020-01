Il Milan non si ferma a Zlatan Ibrahimovic. Nel giorno della presentazione ufficiale e del primo gol in partitella del campione svedese, il club rossonero prova a stringere anche per Jean-Claire Todibo. Il direttore sportivo Ricky Massara si trova a Barcellona per incontrare il difensore francese classe 1999 per convincerlo ad accettare il trasferimento in Italia. L'ex Tolosa non è stato inserito nell'elenco dei convocati del tecnico Valverde per il derby con l'Espanyol di domani.



Nei giorni scorsi il Milan aveva raggiunto un'intesa di massima con i blaugrana sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, senza clausola di recompra a favore del Barça. Sul giocatore ci sono anche alcune formazioni di Bundesliga, Bayer Leverkusen e RB Lipsia su tutti, destinazioni maggiormente gradite al suo entourage, ma i rossoneri con questo blitz hanno deciso di rompere gli indugi per provare a strappare il sì e regalare a Pioli un rinforzo per il reparto difensivo.