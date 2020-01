Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, in conferenza stampa parla anche Zvonimir Boban: le sue dichiarazioni.



"Siamo molto orgogliosi di riabbracciare un personaggio e giocatore unico, siamo super positivi per quel che riguarda l'effetto di Zlatan su squadra e ambiente. Detto ciò, bisogna fare risultati. Vista la pazzia mediatica che porta Ibra, non vorrei che si scordasse Bergamo, quella orrenda e inaccettabile sconfitta. Nessuno di noi deve nascondersi dietro le spalle larghissime di Zlatan. Dobbiamo essere positivi, Ibra può dare una mano a tutti per la svolta. Siamo felici di riaverti (rivolgendosi a Ibrahimovic, ndr)".