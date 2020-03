Jack Dorsey è costretto a rimandare il viaggio di sei mesi in Africa che aveva programmato. Il 43enne fondatore di Twitter resta negli Stati Uniti, preoccupato dal possibile assalto di Elliott alla sua società. Infatti nelle ultime settimane il fondo di Singer, già proprietario del Milan e socio di TIM, ha investito circa un miliardo di dollari acquistando il 4% delle azioni di Twitter. Dove nel Cda entra un uomo di Elliott: Jesse Cohn.



Secondo la stampa statunitense, si tratta di una sorta di tregua. E, come si legge sul Corriere della Sera, in molti collegano l'interesse di Singer a Twitter alla sua vicinanza al partito Repubblicano e al presidente Donald Trump, grande estimatore di Twitter.