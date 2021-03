Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini è stato protagonista in questi giorni, in compagnia dei responsabili dell'area commerciale, di un viaggio a Dubai per incontrare i vertici della compagnia aerea Emirates, main sponsor del club rossonero fino alla conclusione della stagione 2022/2023. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che parla di visita di cortesia di una delle icone più riconosciute a livello globale nel mondo del calcio, ma anche di un possibile segnale di un coinvolgimento sempre maggiore dell'ex capitano nelle dinamiche societarie.