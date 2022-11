Il Milan si muove e mette le mani su Marco Sportiello. Nelle ultime ore il club rossonero ha intensificato i contatti con l’agente del portiere dell’Atalanta, una scelta precisa dopo una valutazione di diversi candidati. Ci sono i margini per chiudere la trattativa in pochi giorni.

SUMMIT FISSATO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, in questa settimana è previsto un incontro tra l’agente Riso e Maldini per definire i dettagli del contratto di Sportiello. Il portiere dell’Atalanta, in scadenza a giugno, andrebbe a prendere il posto di Tatarusanu come secondo Mike Maignan: pronto un contratto triennale.