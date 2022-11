Il futuro di Brahim Diaz può attendere. In casa Milan le riflessioni sul futuro del fantasista spagnolo saranno rimandate dopo la metà della seconda parte di stagione. Lo riporta Tuttosport che sottolinea come per il giocatore il club rossonero vanti un diritto di riscatto a 22 milioni, ma con il Real Madrid che potrebbe controriscattarlo a 26 milioni.