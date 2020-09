Si chiude a San Siro il primo week-end di Serie A. In attesa dei tre recuperi, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia, il Milan ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Arbitra l'incontro Federico La Penna della Sezione AIA di Roma 1, coadiuvato da Bresmes e Vecchi. Ghersini sarà il quarto uomo, Massa sarà al Var con Liberti come assistente. Di seguito Calciomercato.com propone tutti gli episodi di moviola della gara.



89' Ammonito Gabbia per un intervento su Santander.



87' Ingenuitò di Dijks: già ammonito, l'esterno del Bologna trattiene Saelemakers per fermare la ripartenza del Milan. Inevitabile il cartellino rosso estratto da La Penna.



85' Ammonito Krunic.​



82' Ammonito Sansone per una trattenuta su Calabria a metà campo. ​



74' Ammonito Tomiyasu per un intervento su Ibrahimovic.



50' Rigore per il Milan! Contatto Bennacer-Orsolini, l'algerino cade al limite dell'area e La Penna indica la punizione. Il Var, però, segnala il fallo avvenuto in area di rigore e assegna correttamente il penalty.



40' Ammonito Castillejo per una manata a Dijks.



31' Giallo a Dijks per un intervento su Castillejo.



18' Ammonito Nico Dominguez per un fallo a metà campo.



5' Timide proteste di Calhanoglu per un fallo di mano di Orsolni in area del Bologna. La Penna non ha dubbi, non c'è nulla. Le braccia dell'attaccante rossoblu, in effetti, sono completamente attaccate al corpo.