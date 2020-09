Inizia stasera a San Siro, davanti a 1.000 spettatori - tra cui medici e infermieri che in questi mesi hanno combattuto la difficile lotta contro il Covid - il campionato del Milan di Stefano Pioli. Contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, i rossoneri inseguono i primi 3 punti della stagione per avviare nel migliore dei modi la rincorsa all'obiettivo dichiarato della qualificazione alla prossima Champions League.



Poche novità di formazione rispetto al match di Europa League contro lo Shamrock Rovers: torna a disposizione nel giorno del suo ventisettesimo compleanno Ante Rebic (squalificato in coppa), che si riprende il suo posto sulla corsia mancina, mentre per quella opposta Castillejo è in vantaggio su Saelemaekers. Rimandato l'esordio dal primo minuto dei nuovi acquisti Tonali e Brahim Diaz. Nel Bologna, subito titolare l'ultimo arrivato De Silvestri, con Tomiyasu che scala centralmente; dopo le "bordate" di Mihajlovic in conferenza stampa, probabile chance da titolare per Orsolini nel tridente con Palacio e Barrow.





MILAN-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI





MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli



BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic



Arbitro: La Penna



Var: Massa



In tv: Sky Sport 251