Dopo la vittoria in rimonta contro il Parma il Milan torna in campo, a San Siro, nella sfida contro il Bologna. Fischio d’inizio alle ore 21.45 con i rossoneri, ancora imbattuti dalla ripartenza della Serie A (5 vittorie e 2 pari), che affronteranno una vecchia conoscenza, Sinisa Mihajlovic. Pioli si affida a Ibrahimovic e insegue un successo che proietterebbe i rossoneri a -1 dalla Roma quinta, superando così il Napoli.



All’andata il Milan vinse 3-2 con le reti di Piatek, Theo e Bonaventura. Di questi, oggi partirà titolare solo il laterale mancino: per il resto Pioli conferma Calhanoglu e Rebic sulla trequarti con Saelemaekers, mentre concede un turno di riposo a Conti in difesa, sostituendolo con Calabria. Mihajlovic lascia invece a sorpresa fuori Barrow: davanti, con Orsolini e Sansone, gioca Santander.







NUMERI E PRECEDENTI - Ecco alcuni dati forniti da Opta: il Milan ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (1 pareggio), tenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale. Contro nessuna squadra di A il Bologna ha subito più gol che con il Milan (224).



Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le sette gare di Serie A giocate dalla ripresa del campionato, con 20 reti nel parziale: è la sua miglior serie dal 2009 (otto, con Leonardo in panchina).



Nessuna vittoria da allenatore in Serie A per Sinisa Mihajlovic, ex tecnico rossonero, contro il Milan (5N, 7P). Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque sfide contro i felsinei in Serie A (quattro gol e un assist).





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.