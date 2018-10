Conferenza stampa anche per Giacomo Bonaventura, alla vigilia della sfida tra Milan e Olympiacos in Europa League. Ecco le parole del centrocampista rossonero: "Il Milan è sempre stato protagonista in Europa, noi dobbiamo fare il massimo per riportarlo ad alti livelli. Abbiamo più esperienza rispetto all'anno scorso, quindi dobbiamo fare meglio".



SU GATTUSO - "Da quando è arrivato, ha portato grande entusiasmo e ha ricreato uno spirito bello. Con lui tutti stiamo rendendo al meglio, siamo migliorati molto, è forse la squadra più forte degli ultimi anni. Quando si alza la qualità è normale che cresca anche il rendimento dei singoli. A volte i giocatori italiani sono sottovalutati rispetto a chi arriva da fuori, io cerco di migliorare sempre e di dare una mano alla squadra".



SUL SASSUOLO - "L'atmosfera dopo la partita era positiva, ma non dobbiamo esaltarci troppo, serve equilibrio sia quando si vince che quando si perde. Ovviamente quel successo ci aiuterà domani, arrivare al match dopo una vittoria è importante".



SUL RINNOVO - "Non ho ancora parlato con la società, ne parleremo al momento opportuno".



SUL RUOLO - "Ormai penso che il mio ruolo sia la mezzala, con Gattuso riesco a essere molto propositivo in avanti. Mi piace molto, mi diverto e quindi sono contento di giocare in quel ruolo. Giocando con una sola punta, il mister ci chiede di riempire l'area. Conosco bene Suso, Calabria e Abate e quindi so prima come e dove crossano".