Il Borussia Dortmund fa sul serio per il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura: il futuro del marchigiano in rossonero sembrava ormai essere quieto e sereno, dato che come vi aveva raccontato Calciomercato.com da un mese a questa parte sono cominciati i lavori per il prolungamento di contratto, con un principio di accordo tra il ds Massimiliano Mirabelli e l'agente del classe 1989 Mino Raiola.



'SPADA DI DAMOCLE' UEFA, VOGLIA DI ESTERO E QUEL RAPPORTO COI TIFOSI... - La suggestione che potrebbe portare il numero 5 dei meneghini in Germania si è però accresciuta: qualora infatti il verdetto della Uefa, previsto per domani pomeriggio, dovesse escludere il Milan dall'Europa e la sentenza non venisse ribaltata in appello al Tas di Losanna, secondo QS- Il Giorno la trattativa diventerebbe di clamorosa attualità, vista la necessità del Milan di ridurre i costi degli stipendi e di fare cassa con qualche cessione e la voglia del centrocampista di misurarsi in un altro campionato, già forte in passato con la Premier League. Bonaventura nelle ultime stagioni è sempre stato uno dei più positivi nel Milan ma nonostante questo è sempre piuttosto criticato da una parte del pubblico rossonero.



JUVE PIU' LONTANA: I LAVORI PER IL RINNOVO - La situazione contrattuale di Bonaventura al momento vede la scadenza dell'accordo con il Milan tra due anni, nel 2020, e e le parti stanno lavorando per prolungare, anche se Mino Raiola è in ottimi rapporti con la società della Ruhr, come dimostra il fatto che gli abbia proposto anche Mario Balotelli. Più lontana invece la Juventus, dove il tecnico Massimiliano Allegri è uno dei suoi primi estimatori, ma che sembra avere puntato su altri profili, come Aleksandar Golovin del CSKA Mosca. Il chiarimento tra Mirabelli e Raiola e i rapporti decisamente migliorati hanno comunque portato a una proposta di rinnovo da parte del Milan, che al momento sembra avere la priorità: la durata sarebbe di almeno due anni in più rispetto all'attuale scadenza, con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Ma occhio alle nubi giallonere...



