Tra pochi giorni, teoricamente, potrebbe firmare a costo zero per un altro club. Eppure, Jack Bonaventura avanza verso il rinnovo col Milan. Lo assicura La Gazzetta dello Sport: "Maldini ha comunicato al giocatore la volontà di rinnovargli il contratto e Jack ha fatto sapere al club di voler restare rossonero. Le parti concordano sul da farsi anche se andrà trovata un’intesa: Bonaventura ha compiuto 30 anni ad agosto e difficilmente il club vorrà impegnarsi in un accordo lungo, desiderio che invece potrebbe avere Jack. Si farà ma ci sarà da discutere e, anche se il tempo stringe, l’appuntamento è per gennaio. Allora sarà disponibile anche Mino Raiola, atteso a Milano. Sì, è lo stesso agente di Ibrahimovic ma gli affari restano scollegati, per volere di tutti", completa La Gazzetta.