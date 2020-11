Una sfida importante per conservare il primato e consolidare determinate convinzioni. Il Milan è chiamato all'esame Fiorentina, Daniele Bonera presenta la sfida in conferenza stampa.: "Una partita difficile, ma è sempre stata una partita affascinante quella con la Fiorentina. Arriviamo in un bel momento di forma. La Viola ha attraversato un momento un po’ cosi, ma sappiamo il loro valore”.: "Abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, applichiamo i concetti a tutti i calciatori. Purtroppo abbiamo fatto quel piccolo errore ma siamo contenti di tutti".: "Il Verona non ha cancellato le certezze, avevamo bisogno di riposare dopo un periodo lungo di partite. Abbiamo ripreso il cammino dove lo abbiamo lasciato, ma anche col Verona abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo analizzata. I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto, abbiamo la consapevolezza di essere forti".: "Si sono inseriti bene, con grande dedizione del lavoro”.: “Verrà valutato la settimana prossima. E’ di buon umore. Speriamo in un ritorno immediato, o comunque il prima possibile”.: "Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivi, l'apporto che ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro".Credo che questo problema al gomito l’abbia condizionato e non sia ancora al 100%. Per il suo modo di giocare credo sia un po’ bloccato. Abbiamo fatto un po’ di considerazioni con lui. Sappiamo che quando starà al massimo della forma farà le sue solite prestazioni”.: “Abbiamo fatto delle considerazioni rispetto alla gara di giovedì. Brahim è entrato bene e sappiamo quali sono le sue grandi qualità. Potrebbe partire dall’inizio”."Sono in attesa del nostro allenatore, speriamo torni presto. Ho ancora bisogno di un po' di pratica, i consigli e quello che sto apprendendo da Pioli me li tengo stretti".: "Alessio era a disposizione contro il Lille, abbiamo fatto una scelta anche in base alle tante partite. Aveva giocato tutte le partite".: "Ha fatto un controllo stamattina, è andato abbastanza bene, i medici sono contenti dei progressi, avrà un nuovo controllo a metà della settimana prossima".“Il nostro augurio è quello di rimanere il più alto in possibile. Non deve mancare mai spirito di sacrificio e applicazione. Credo siano le cose più importanti per rimanere in alto”.“Abbiamo vinto Napoli (ride). Abbiamo un grande spirito. Ho notato che abbiamo questa voglia di stare a Milanello e di sacrificarsi. Devo dire che le similitudini"."A volte gli chiediamo di essere più alto o basso, ma interpreta bene le partite in entrambi i modi. E' un giocatore forte, ha tutte le qualità anche per stare basso".: "Ci sono sempre situazioni da migliorare, l'amaro in bocca a Napoli è per la traversa, come il gol preso a Lille".: “Su questa fascia siamo soddisfatti. La prova di Samu contro il Lille? Ha fatto una buona gara, coronata con il gol. Entrambi ci danno un certo equilibrio. Alexis ha fatto grandissimi miglioramenti”.“Domani sarà una partita dura. La Fiorentina è una squadra forte, però siamo consapevoli che per continuare il nostro percorso domani abbiamo una grande opportunità”.