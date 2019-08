Al Corriere dello Sport, Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato così di Piatek: "Gli servirà una mano da parte della squadra, perché per un centravanti con le sue caratteristiche il supporto dei compagni è fondamentale, ma vedrete che tornerà a far gol come sa. Se il Milan non “gira”, lui è quello che ne risente di più visto che gli arrivano meno palloni. Il gioco della squadra rispetto allo scorso anno mi sembra che si sviluppi più in orizzontale e Piatek deve imparare a fare i movimenti giusti. Quanti gol? Per un attaccante è importante arrivare in doppia cifra, ma lui ha tutto per confermarsi sui livelli della scorsa stagione. Il Milan ha un allenatore nuovo, ha cambiato diversi elementi ed è mutato anche l’atteggiamento tattico. Con tante novità è inevitabile che ci voglia tempo, è giusto dare a Giampaolo la possibilità di fare il suo lavoro senza pressioni".