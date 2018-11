Sarà una serata ricca di pensieri e di emozioni, quella che vivrà Leonardo. La Juventus, tornata da qualche mese la sua Juventus, va di scena a San Siro contro il Milan, rimasto per appena una stagione il suo Milan. Quella squadra di cui il difensore era stato scelto come, insieme a quello di chi aveva deciso di acquistarlo. Nell'ultima sfida tra la squadra di Rino Gattuso e quella di Massimiliano Allegri in campionato, lo scorso 31 marzo, Bonucci era stato, cui aveva risposto con il gol del momentaneo 1-1 e la sua esultanza, quello "sciacquatevi la bocca", che qualcuno ancora non gli ha perdonato., nonostante la panchina che Allegri sembra intenzionato a riservargli. Ovvero fischi e contestazione per chi era visto come un idolo e in pochi mesi è tornato sui suoi passi. Eppure in casa Milan l'addio di Bonucci non è stato visto come un tradimento, come ha confermato ieri Rinoin conferenza stampa: ". Se oggi ho fatto qualche miglioramento, tanti meriti sono anche suoi, quando sbroccavo mi è sempre stato vicino. Un vero valore aggiunto per tutti noi. Posso solo parlare bene di Leo, poi nella vita ci sono tante situazioni ed è difficile giudicare.. Per me è stato un onore allenarlo, spero che gli venga riconosciuto tutto questo, ma io ho il mio pensiero e l'ho detto".Parole di stima e affetto, che aiutano a capire quali siano stati i veri motivi che hanno portato il classe '87 a lasciare in fretta e furia il Milan per tornare in quella che ha definito come casa sua, ma da cui era andato via lasciandosi in rapporti tutt'altro che ottimi.(la mancata qualificazione alla Champions League e un campionato vissuto al di sotto delle aspettative iniziali)(dagli oltre 7,5 milioni di euro che avrebbe percepito in rossonero, è passato a 5,5),. Negli ultimi anni Bonucci ha dovuto affrontare il difficile periodo della malattia del figlio più piccolo, Matteo, un ostacolo poi superato e che ha unito ancora di più la famiglia., tanto da portare a profonde riflessioni che hanno partorito poi la, magari al Manchester United di José Mourinho che lo ha tentato anche durante la scorsa estate,. Mettendo in conto anche fischi e contestazioni varie.