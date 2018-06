Ore di attesa febbrile in casaper una settimana che potrebbe dire molto sul futuro del club: non solo per il possibile cambio di proprietà nel giro di poco più di un anno, ma anche per la sentenza che l'renderà pubblica domani, con il rischio della stangata (due anni di esclusione per due anni dalle coppe europee e multa da 30 milioni di euro). Interessato il management per organizzare il prossimo mercato, ma anche i giocatori che potrebbero ritrovarsi da incedibili a risorse con cui monetizzare: tra questi c'è anche, jolly di Gattuso fresco di riscatto dal(5,5 milioni di euro) ma ancora incerto in vista della prossima stagione.44 presenze hanno fatto di lui uno dei giocatori più impiegati e lo hanno messo in mostra, attirando le attenzioni di diversi club: ci ha fatto un pensiero il, per dare ampio respiro alle scelte di Ancelotti, più concreto l'interesse di, pronti a investire per assicurari il polivalente esterno offensivo., i tanti interessamenti e l'eventuale necessità di fare cassa a fronte di sanzioni dall'Uefa potrebbero costringere il Milan ad operare sacrifici e il nome di Borini diventerebbe uno dei principali indiziati. Ore di attesa quindi, per capire come evolveranno i piani della società sul mercato: anche i giocatori sono in trepidazione, il loro futuro può passare dalle novità che arriveranno da Nyon.@Albri_Fede90