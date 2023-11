: una serata da dimenticare anche per il forte portiere francese che solo 3 giorni fa aveva salvato la vittoria contro la Fiorentina. Poteva fare meglio in occasione del secondo gol di Gyttens, male sul terzo di Adeyemi.: Chukwueze non gli dà copertura è vero ma il capitano rossonero ne combina di tutti i colori. Causa il fallo da rigore su Gyttens, si mangia un gol praticamente fatto e manca la chiusura in occasione del gol che chiude la partita.: prova a lottare fino a quando l’ennesimo infortunio muscolare della stagione rossonera lo mette fuori causa. (dall’8 st: Pioli lo manda in campo da difensore centrale che non è proprio il suo ruolo. Partecipa alla frittata difensiva in occasione del terzo gol giallonero): una chiusura straordinaria su Malen a fine primo tempo, reattivo in diverse circostanze. Si salva.: mai una discesa. Spento.: combina poco a causa di una condizione fisica approssimativa dopo l’infortunio.: la scelta di schierarlo in regia questa volta non paga. Tiene troppo il pallone e non fa filtro. (dal 32’ st: vivace, c’entra il palo con un ottimo colpo di testa): corre tanto fino a perdere le misure.: un grande gol, il primo in rossonero e pochissimo altro. (dal 32’ st: esordio in prima squadra e in Championd League): calcia male il rigore del possibile vantaggio e non entra più in partita.: prova a impensierire la difesa de Borussia con i suoi tagli ma anche lui non era al meglio.: il Milan è con un piede e mezzo fuori dall’Europa. Il tecnico emiliano ha delle responsabilità evidenti sulla lunga lista di infortuni che hanno tolto competitività alla squadra in un momento cruciale.neutralizza Giroud dal dischetto, una parata che cambia la partita.ha un motore impressionante: bene sia in fase di spinta.esperienza al servizio della squadra, fa il suo.era reduce da un attacco influenzale e non poteva essere al meglio. Causa il calcio di rigore per il Milan e nel complesso desta più di una perplessità. (dal 9’ st: ottimo in fase di palleggio)meno esuberante rispetto al passato ma più attento in copertura.partita esemplare dal punto di vista tattico.galleggia tra le le linee con qualità e dinamismo.si accende in pochissime occasioni. (dal 9’ st Adeyemi 7: entra e fa cambiare marcia alla squadra. Realizza il gol qualificazione)senza infamia e senza lode, gioca una discreta partita. (dal 35’ st Brandt s.v)è l’uomo in più del Borussia Dortmund, letteralmente imprendibile. Tecnico e rapido, segna il suo primo in Champions League. (dal 21’ stdà una grossa mano in fase difensiva nel finale)prestazione intelligente del panzer tedesco. Un assist decisivo sul terzo gol e una traversa che ancora trema dopo il suo bolide di destro.prepara la partita alla perfezione in ogni aspetto, ottima anche la gestione dei cambi.