Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi in un’ottima posizione, in vista della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.Non c’è altro risultato se non la vittoria per la formazione rossonera, chiamata a vincere e a dare un occhio all’altro incontro del Girone, dove PSG e Newcastle si daranno battaglia.Il tecnico rossonero dovrà fare a meno del suo giocatore simbolo, Rafael Leao, ma potrà contare sul suo numero 9, Olivier Giroud (squalificato, invece, in campionato) e sull'ex giallonero Christian Pulisic. Borussia Dortmund che, dal canto suo, cerca il pass per garantirsi un posto agli ottavi di finale. Attualmente in testa al Girone, i tedeschi, uscendo dal Meazza con il bottino pieno, centrerebbero l’obiettivo.Nell’ultima occasione vinsero i tedeschi (0-1) nella seconda fase a gironi del torneo. Era il 18 marzo 2003, più di venti anni fa. Decise un gol dell'attaccante ceco Jan Koller. I rossoneri, invece, avevano vinto le due precedenti partite casalinghe contro i gialloneri: 4-1 nella Coppa dei Campioni 1958 e 3-1 nella Coppa Uefa 2002. Un successo, quest'ultimo, che non valse, però, il passaggio del turno, visto lo 0-4 incassato all'andata in Germania.