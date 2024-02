Milan, botta e risposta tra Gasperini e Pioli

Nel corso delle due conferenze stampa di Atalanta e Milan è andato in scena un botta e risposta tra i due tecnici Gasperini e Pioli: "Il rigore fa parte di quei rigorini, ce ne sono ormai tanti. Orsato è andato al VAR. Sono quei rigori che non li vede l'arbitro, non li vede la gente, poi vai al VAR e li vede. Ce ne sono una marea di rigori così. Noi rigorini così non li avevamo da molto tempo. Sono della nuova generazione dei rigori che piace così tanto alle TV, perché sembra che sia più buono il calcio. Noi siamo in grande credito, anche col Milan devo dire..."la sottolineatura di Gasperini.



Come si riparte dopo una partita fatta bene e Gasperini dice che aveva credito col Milan: "Si riparte facilmente. Guarderemo la prestazione, ci sono piccoli dettagli che potevamo far meglio. Si riparte soprattutto da questa prestazione. Se faremo sempre così, vinceremo tante partite. Quello che ha detto Gasperini sul credito... Certe cose mi danno tanto fastidio" ha controbattuto Pioli.