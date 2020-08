Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è pronto a chiudere un nuovo colpo. E’ infatti ad un passo Brahim Diaz, jolly offensivo del Real Madrid. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, il club rossonero ha trovato un accordo con i Blancos per il trasferimento in prestito dell’esterno spagnolo.







Dopo Theo Hernandez altro affare dunque sull’asse Milano-Madrid. Maldini e Massara da giorni avevano avviato contatti e discorsi con il Real per il classe ’99. Dopo un primo rifiuto per una cessione a titolo definitivo, si è trovato un’intesa sulla formula del prestito. Nell’operazione è presente anche una clausola che impedisce la cessione al Manchester United, pretesa dal Manchester City al momento della cessione al Real. E’ atteso ora il sì definitivo del giocatore, ma filtra grande ottimismo. Diaz può agire da laterale ma anche dietro le punte, da trequartista.