Non solo il numero sulle spalle, ma anche lin maniera decisa:deve dimostrare in questa stagione di essere pronto a diventare a tutti gli effettcome capitato spesso la passata annata per la presenza in rosa di Hakanu, l'uomo dietro le punte passato all'Inter nell'ultima estate.da questo punto di vista. Per lo spagnolo ex Real, tornato in rossonero in prestito biennale con diritto di riscatto ed eventuale recompra da parte dei Blancos, l'anno scorso infatti sono statecontro Rio Ave, Lille, Sparta Praga e Celtic, econtro Fiorentina (due volte), Crotone, Spezia e Cagliari, oltre airisolto proprio da una sua perla., dimostrando di meritare lain sede di mercato:che possa oscurarlo ne sono la conferma esplicita.in queste prime due giornate di campionato: la rete decisiva messa a segno contro la Samp e il "gollonzo" realizzato colpendo involontariamente di fondoschiena il tiro di Leao, poi assegnato al portoghese. Insomma, gli inizi sono stati dei migliori: per passare l'esame però serviranno altre prove.@AleDigio89