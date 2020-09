Il Milan batte il terzo colpo di una già entusiasmante sessione estiva di mercato. Come testimoniato dal nostro inviato a Malpensa,. Il talento spagnolo classe 1999 è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Ai giornalisti presenti ha dichiarato:Brahim Diaz è arrivato poco prima delle 11 a Malpensa, accompagnato dal suo agente. Nel pomeriggio effettuerà il tampone e, in caso di esito negativo, domani svolgerà le visite mediche di rito.Brahim Diaz, è bene ricordarlo, arriva al Milan in prestito secco. Ma tra il club di via Aldo Rossi e il Real Madrid esiste un gentlemen's agreement che permetterà a Maldini di poter provare, nei prossimi mesi, a intavolare una nuova trattativa per l'acquisizione a titolo definitivo del giocatore.