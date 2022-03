Brahim Diaz, trequartista del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di Cagliari: "Credo di aver fatto una buona partita, devo aiutare la squadra e lavorare. Oggi abbiamo fatto tutti una buona partita e abbiamo vinto, che è l'importante. Era difficile per il clima, ma abbiamo fatto una grande gara e quindi siamo tutti felici. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita".



VETTA DELLA CLASSIFICA - "Noi giochiamo partita per partita, è quello che dobbiamo fare e dice Pioli. Siamo una squadra di qualità e tanto lavoro. Era una grande partita con l'Inter, abbiamo vinto e ci ha dato quella fiducia e quell'autostima per essere qua. Dobbiamo giocare e vincere partita per partita".



POCHI GOL - "A me piace la critica, quindi sono d'accordo con tutti. Bisogna sempre migliorare, sono un giocatore a cui piace ascoltare. Io lavoro tutto il giorno, certo che deve fare più gol ma arriveranno, non è un problema e non ho dubbi".



PIOLI L'ALLENATORE PIU' IMPORTANTE DELLA SUA CARRIERA? - "Il mister è una persona e un allenatore incredibile. Lui ha fatto alzare il nostro livello, credo che lui sia fondamentale per la mia carriera e grazie a lui sono qua, sto giocando per la squadra. Lui mi ha aiutato sia nella fase difensiva che offensiva. Paragone con Ancelotti? Sono stato con lui meno di due mesi nella preseason, è un allenatore incredibile e ha il Milan nel cuore, quindi abbiamo parlato di tutto (ride, ndr)".