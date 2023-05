Intervistato da Sky Sport, Brahim Diaz ha parlato così dopo Milan-Sampdoria: "Sono contento a livello individuale, sicuramente questa settimana è stata così così. Volevamo andare in finale di champions ma in questa partita abbiamo vinto giocando bene. Sono contento anche per me. Delusione Champions? L’obiettivo è arrivarci nella prossima stagione e penso che lo possiamo fare. Abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte. Questa partita è servita. Io in crescita? Sono giovane e ancora devo crescere. Ringrazio il miste per il lavoro che ha fatto con me, ma anche la squadra. Noi siamo sempre uniti e questo ci dà fiducia. Conosco le mie qualità e do sempre tutto. Lavoro in allenamento su quello che posso migliorare. La mia permanenza al Milan e il bacio alla maglia? L'ho fatto col cuore e questo è importante, non so cosa mi aspetta il futuro. Qui sto molto bene e ci sono altre partite da affrontare. Il mio errore di martedì? Io voglio sempre fare gol. Non voglio incolparmi troppo, perché do tutto per la squadra. Ho il rimpianto per quello che ho sbagliato, ma nel calcio c'è sempre un'altra possibilità. De Ketelaere? noi siamo con lui. Siamo uniti e tutti ci aiutiamo. Sicuramente quando c'è concorrenza uno deve dare il meglio di sé".