Il Milan è al lavoro per non perdere Brahim Diaz. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oggi è previsto un incontro tra i dirigenti Maldini e Massara con il papà del trequartista spagnolo, Sufiel Abdelkader, da un paio di giorni a Milano.



Il giocatore vuole restare in rossonero e si discuterà dell'eventuale rinnovo del suo contratto col Milan in scadenza a fine giugno perché vincolato all'accordo di prestito biennale dal Real Madrid sottoscritto nell'estate del 2021.



Se il Milan e Diaz troveranno un'intesa per la permanenza, sarà più semplice cercare di convincere il club spagnolo del presidente Florentino Perez. Per il riscatto il Milan dovrà sborsare 22 milioni, da Madrid potranno esercitare il controriscatto aggiungendone cinque in più: 27 milioni di euro.