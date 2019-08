Prima aper ildi Marco. Che, dopo il passo falso contro l', è già chiamato a non sbagliare. Di fronte ildi Alfredoe Sandro, in attesa di Mario, ancora squalificato, reduce dalla vittoria in casa delproprio grazie a un gol del numero 9, alla prima stagione in. In attesa che il mercato possa regalare un ultimo sussulto, il tecnico prova nuove alchimie per far rendere al meglio il talento di Suso e la vena da bomber di Piatek.In allenamento si è rivisto partecipe Giacomo Bonaventura, centrocampista reduce da un lungo stop per problemi di cartilagine: il numero 5 del Milan può essere la mossa a partita in corso, visto che ieri Giampaolo, in conferenza, ha detto che non è ancora pronto. Giampaolo lascia fuori Krzysztofe punta su: scelta clamorosa, col polacco in panchina.(4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, André Silva, Castillejo.(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Tonali, Dessena, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.Milan-Brescia sarà trasmessa alle 18 da DAZN.