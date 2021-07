Un altro round che non ha portato al tanto atteso ko tecnico.I due club continueranno a discutere nei prossimi giorni, ma più passa il tempo e più si concretizza l'ipotesi che il centrocampista lodigiano si debba presentare al primo giorno di ritiro delle Rondinelle - previsto per mercoledì 7 luglio - piuttosto che a Milanello il giorno dopo.- Più Inzaghi che Pioli, dunque, se dovessimo basarci sul termometro relativo alle ultime ore. Il presidente del Bresciaha provato a raggiungere la quadra connell'appuntamento andato in scena nella giornata di oggi, madopo aver già versato 10 milioni di euro l'estate scorsa per il prestito.- Una distanza non insormontabile ma che sta facendo dilatare i tempi di una trattativa che inizialmente si presentava molto più semplice e che potrebbe modificare i piani dello stesso giocatore per la prossima settimana., per iniziare a preparare il prossimo campionato di Serie B agli ordini del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Ecco perchéServiranno altri round per arrivare al ko tecnico.