Marco Brescianini, centrocampista del Milan, che ieri, contro il Cagliari, ha fatto il suo debutto in Serie A, parla a Milan Tv: "Sono veramente molto emozionato e voglio ringraziare tutti: società, mister, lo staff, le persone che mi sono state vicine nei momenti difficili. Sono felicissimo. Provenendo da una famiglia milanista il mio sogno era sempre quello di poter giocare con questa maglia a San Siro, oggi si è realizzato. Sperando che sia solo un punto di partenza".



SULLO SPOGLIATOIO - "Ci sono grandi personalità, tutti hanno cercato sempre di darmi una mano, sia in allenamento che oggi in partita. Vorrei citare veramente tutti, soprattutto i senatori: l'anno scorso Abate, Jack, Gattuso, quest'anno Ibra, Biglia, Bennacer, mister Pioli. C’è solo da imparare da loro, anche solo guardandoli"