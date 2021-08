Salta l'arrivo di Romain Faivre al Milan, si ferma la trattativa con il Brest. Pugno duro del club francese, che non ha accettato l'offerta del club rossonero e ha deciso di non vendere il trequartista. Niente da fare quindi, per il Diavolo e per lo stesso Faivre che nella giornata di ieri aveva saltato la trasferta di Strasburgo non presentandosi al raduno e mandando su tutte le furie il Brest, fastidio manifestato dal ds Lorenzi prima della partita.