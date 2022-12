Wishing all the best to Armando Broja, who leaves the field on a stretcher after suffering an injury.



Il giocatore del, potrebbe restare lontano dai campi per un lungo periodo. È questo quanto trapela dalle prime diagnosi dopo che. L’albanese è stato portato via in, mentre urlava in lacrime per il dolore.- Il 21enne ha ravvisatoal 19esimo minuto dopo un contrasto con il difensore avversario. E le sensazioni del club inglese paiono negative. Broja ha raccolto 18 presenze stagionali con il Chelsea ed era uno dei papabili aOra gli accertamenti del caso ma l’infortunio potrebbe cambiare la sua stagione e, di conseguenza, anche il mercato del Milan.