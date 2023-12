Piove sul bagnato in casa Milan. Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: l’americano sarà escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo.

in vista della gara di sabato a San Siro contro i ragazzi di mister Dionisi. L’attaccante serbo si è allenato a parte sul campo. C’è ancora una flebile speranza per Pioli di avere a disposizione l’ex Fiorentina almeno per la panchina.