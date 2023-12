legato a quello che farà, o peggio non farà, il Milan contro il Sassuolo nell’ultima partita del 2023. In caso di sconfitta, infatti, non ci meraviglieremmo se facesse la stessa fine di Massimiliano Allegri, che come lui aveva vinto uno scudetto sulla panchina rossonera ma tre anni più tardi fu esonerato proprio dopo un kappaò contro Berardi e compagni.a sedici anni di distanza dall’ultima volta.lo stesso per la verità dell’anno dello scudetto.Al contrario, proprio in un lunghissimo messaggio di auguri natalizi Cardinale tra l’altro ha scritto testualmente: “Non sono soddisfatto della attuale posizione in A o della Champions”. Un passaggio importante, perché indirettamente chiama in causa l’allenatore, anche se mai nominato.Chi comanda ha tutto il diritto di scegliere i propri dipendenti,, né i giocatori che sono i primi a rendersi conto della posizione delicata di chi li guida. Perché un conto sono le critiche legittime dei tifosi o della stampa, a cominciare da quelle autorevoli di Giancarlo Padovan su questo sito,Ricordare, per credere, come Galliani aveva sempre difeso pubblicamente gli allenatori del Milan in difficoltà, non attraverso comunicati, né tanto meno facendo filtrare la fiducia del club ai media.. Il più clamoroso riguarda il ritorno di Sacchi, che alla fine del 1997 fu richiamato per sostituire Tabarez, quando il Milan era settimo, e poi chiuse all’undicesimo posto, il peggior piazzamento nei 31 anni della gestione di Berlusconi., un po’ perché non c’è nessun allenatore di livello disponibile a sostituirlo e molto perché i problemi, come ha spiegato ieri sulla “Gazzetta” il grande “ex” Capello, sono a monte e cioè nella campagna acquisti. E quindi, se ha pagato Maldini per avere sperperato 50 milioni dopo lo scudetto, a maggior motivo dovrebbe pagare chi ha preso il suo posto, spendendo (male) più del doppio, e cioè Moncada responsabile delle scelte tecniche e Furlani che le ha avallate a livello economico.Ma se è già stato deciso così, meglio aspettare la fine della stagione per puntare non soltanto su Thiago Motta, ma anche su chi gli ha costruito la squadra, con la stessa competenza con cui aveva creato il miracolo Chievo e il fenomeno Atalanta.E ogni riferimento all’ultimo arrivato Ibrahimovic non è affatto casuale.