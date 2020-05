Pessime notizie per il Milan e per il suo giocatore migliore, l'attaccante Zlatan Ibrahimovic: come raccontato da Sky Sport, presente a Milanello, lo svedese ha riportato un serio infortunio nel corso della mattinata, durante l'allenamento. Nel corso della partitella di fine seduta, Ibra ha effettuato uno scatto, appoggiando male il piede e sentendo subito un forte dolore al polpaccio che lo aveva fatto fermare tra gennaio e febbraio.



SOSPETTO PROBLEMA AL TENDINE D'ACHILLE, RISCHIO LUNGO STOP - Male lancinante, possibilità concreta che ci sia uno stiramento al gemello, ma si teme anche un problema al tendine d’Achille: forti le immagini di Ibra che ha lasciato Milanello col viso molto cupo. Qualora fosse di poco conto, il problema al gemello si risolverebbe in massimo un mese e mezzo. Fosse il tendine, sarebbe più difficile il recupero a 38 anni: gli esami saranno tra pochissimo, Ibra rischia un lungo stop. che potrebbe anche mettere fine alla sua carriera, vista l'età.