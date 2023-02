In casa Milan non co sono solo i recuperi di Tomori e Bennacer e le buone notizie per il recupero di Mike Maignan. A Milanello nel corso dell'allenamento di oggi si è rivisto anche Alessandro Florenzi che è fuori per infortunio da fine agosto quando si è operato al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra e che aveva come tempi di recupero circa 5 mesi.Oggi il terzino ex-Romae, come confermato anche dagli account social del club rossonero, ha svolto una parte dell'allenamento con il resto del gruppo."Step by step" è la caption dei social milanisti che significa "Passo dopo passo". Segno che il recupero procede e il rientro in campo per Florenzi si avvicina. Una buona notizia per Pioli che, sebbene lentamente, sta recuperando tutto l'organico.