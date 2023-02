Stefano Pioli può sorridere a metà dopo l'allenamento odierno in casa Milan: Ismael Bennacer e Fikayo Tomori si sono aggregati ai compagni, smaltiti gli infortuni che li avevano tenuti lontano dai campi nelle ultime uscite.



VERSO IL TOTTENHAM - Per l'algerino e per l'inglese, però, non sono così elevate le possibilità di un gettone dal primo minuto: l'intensità del match contro gli uomini di Conte impone undici giocatori fisicamente al top, cosa che difficilmente Bennacer e Tomori saranno da qui a due giorni. Tuttavia, il loro recupero è in ogni caso una buona notizia, dato che in assenza di ulteriori imprevisti saranno a disposizione.