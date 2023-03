Junior Messias sta migliorando, ma la lesione che lo ha costretto a fermarsi prima dell'ultimo turno di campionato non si è ancora rimarginata. Per questo, secondo Sky Sport non si accorceranno i tempi di recupero con almeno altre due partite al rientro dalla sosta in cui rimarrà sicuramente ai box. Si tratta del big match Napoli-Milan e Milan-Empoli con il target fissato sull'andata di Champions contro il Napoli.