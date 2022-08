Quattro giorni all'esordio in Serie A contro l'Udinese e per il Milan arrivano buone notizie dall'infermeria: Divock Origi procede spedito e senza intoppi nel programma di recupero. L'attaccante belga oggi ha svolto per la prima volta dal suo arrivo in rossonero quasi tutto l'allenamento in gruppo: ha lavorato durante la sessione con i compagni, saltando solo la partitella finale. Il rientro è più vicino, ma è ancora da valutare se l'ex Liverpool possa essere a disposizione già per la prima di campionato: Pioli e lo staff medico valuteranno giorno per giorno.



GIROUD, MESSIAS E TONALI - Non si è allenato con i compagni Olivier Giroud, il centravanti francese ha svolto lavoro personalizzato come da programma: dovrebbe tornare in gruppo tra domani e giovedì, ma non dovrebbe essere a rischio per l'Udinese. Personalizzato sul campo anche per Junior Messias (anche lui verso il rientro tra domani e giovedì), fisioterapia per Sandro Tonali: sarà valutato giorno per giorno. Infine, da ieri si è rivisto a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese prosegue il programma di fisioterapia per recuperare dall'operazione al ginocchio.