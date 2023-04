non è ancora pronto, ma viaggia verso il rientro: il difensore francese, ai box per una lesione al polpaccio rimediata con la Nazionale Under 21, è tornato. Troppo tardi per poter immaginare di vederlo in campo contro il Napoli dopodomani, ma Pioli può sorridere perché il peggio è passato.Kalulu potrebbe rientrare a disposizione per la partita in trasferta contro ilin programma sabato alle 15, mentreChiaramente, rientrando da un infortunio, andrà valutata la sua tenuta per un impegno tanto importante. Kalulu, però, c'è, e per il Milan è una grande notizia. Adesso, l'unico giocatore totalmente indisponibile è, anche lui costretto a fermarsi in Nazionale.