Buone notizie dall'infermeria per il Milan: Brahim Diaz dovrebbe essere a disposizione per il prossimo impegno con l'Empoli, 29ª giornata di Serie A, in programma venerdì 7 aprile a San Siro (calcio d'inizio ore 21). Non preoccupano le condizioni del fantasista spagnolo dopo il piccolo problema accusato nel corso della partita con il Napoli al Maradona: il 10 rossonero oggi si è allenato a Milanello gestendo il fastidio all'adduttore e quindi Stefano Pioli potrà contare su di lui.



MESSIAS E KALULU - Novità positive anche per quanto riguarda Junior Messias: il brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo e prova a recuperare per l'Empoli. Discorso diverso per quanto riguarda Pierre Kalulu: il difensore francese punta a tornare a disposizione per Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 18 aprile al Maradona.