Sospiro di sollievo per il Milan: l'infortunio di Leo Duarte è meno serio del previsto, l'entità non è grave. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il difensore brasiliano ha accusato un sovraccarico muscolare nel corso dell'allenamento di ieri, ma non presenta lesioni evidenti. Il recupero, dunque, potrebbe richiedere non più di due settimane.