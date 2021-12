Uno dei grandi assenti del big match di ieri sera a San Siro fra Milan e Napoli è stato sicuramente il terzino francese Theo Hernandez. Prima convocato, ma poi escluso dall'elenco per il perdurare della sindrome influenzale che gli ha impedito di allenarsi con i compagni nel corso degli ultimi 4 giorni, il terzino ha dovuto dare forfait per la supersfida, poi persa dagli uomini di Stefano Pioli per 1-0.



BUONE NOTIZIE - L'allenatore rossonero ha però oggi avuto ottime notizie dall'infermeria perché nella mattinata, in vista della sfida di mercoledì sera alle 20.45 al Castellani contro l'Empoli, Theo Hernandez è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni che non hanno preso parte alla partita di ieri, mentre i protagonisti di Milan-Napoli hanno svolto il consueto lavoro di scarico. In sostanza, la febbre e i problemi influenzali sembrano ormai alle spalle.