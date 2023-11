Buone notizie in casa Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Ismael Bennacer è tornato a lavorare con la squadra sul campo di Milanello, a partire dall’allenamento odierno. Riscaldamento e prima parte della sessione svolta in gruppo, composta dal torello iniziale. Primi importanti passi verso il rientro del giocatore algerino sul rettangolo verde di gioco: si stima che l’ex Empoli tornerà pienamente a disposizione per metà dicembre.



L’INFORTUNIO – Ricordiamo che l'algerino ha patito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, durante la sconfitta nella semifinale d’andata di Champions League della scorsa stagione contro l’Inter.