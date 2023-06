Il Milan non si ferma a Ruben Loftus Cheek e, dopo una prima fase di "apparente" immobilismo si sta muovendo con grande forza sul mercato. L'operazione per il centrocampista inglese ha ri-aperto un canale privilegiato con il Chelsea che sta portando ad accendere anche un'altra operazione quella che potrebbe portare in rossonero anche l'esterno d'attacco Christian Pulisic.





DISTANZA - I club sono amici e la volontà di provare a chiudere l'affare conviene ad entrambe le società. C'è però al momento una grossa distanza nella valutazione del cartellino del giocatore. Il Chelsea, infatti, non vuole scendere sotto quota 28 milioni di euro di richiesta, mentre il Milan, almeno per ora, non è voluto salire sopra quota 18 milioni. Di fatto la distanza fra le parti è di 10 milioni di euro, non pochi.







LA VOLONTÀ DI PULISIC - Classe 1998, a 24 anni l'ex-Borussia Dortmund rappresenta il profilo ideale per il nuovo corso del Milan e, anche per questo, c'è fiducia per la chiusura dell'affare. La volontà dell'esterno statunitense (ma avendo passaporto croato e quindi comunitario non andrà ad occupare il secondo slot extra) è una fattore che il club rossonero sta provando a giocarsi. Pulisic ha infatti già dato il suo sì al trasferimento a Milano con un contratto che dovrebbe partire da 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Fiducia, attesa e voglia di chiudere. Per Pulisic il Milan è pronto ad andare all in.