, almeno numericamente, prenderà il posto del già cedutoe così a 2 giorni dall'inizio ufficiale del mercato ilsi ritrova di fatto con gli stessi obiettivi di mercato di soltanto 20 giorni fa, praticamente dei giorni in cui Cardinale impose l'addio alla coppia Maldini e Massara. E fra le priorità c'è sicuramente quella di inserire in organico un esterno destro d'attacco, possibilmente mancino di piede, che porti in dote gol e assist in quantità maggiore rispetto all'impatto avuto nelle ultime stagioni dalla coppiaIl colpo a parametro zero, classe 2004 in scadenza con la Lazio e per cui già in giornata ci saranno sviluppi non va ad incidere in questi discorsi perché l'argentino è considerato un gioiello da sgrezzare e non un titolare già pronto per un impatto immediato. Un discorso che potrebbe essere simile anche per, le cui cifre stanno lievitando di giorno in giorno anche complice una concorrenza agguerritissima e bonus alla firma che arrivano a toccare il valore della clausola rescissoria.Sono quindi altri gli obiettivi da considerare per la nuova dirigenza rossonera capitanata dall'ad Giorgio Furlani. Il nome più caldo, ma forse non il preferito da Pioli è quello di Christian Pulisic, da tempo ormai in uscita dal Chelsea. Statunitense, ma con passaporto comunitario, ha una valuta di oltre 20 milioni di euro fatta dai Blues su cui i club, dopo il colpo Loftus Cheek, stanno lavorando. Anche lo stipendio da 4 milioni di euro rientra nei paletti rossoneri, ma nonostante sia quasi ambidestro, è con il piede destro che preferisce calciare, agendo, principalmente, sulla fascia di proprietà di Leao. L'alternativa che piace di più alla proprietà, quindi, è quella che porta a Samuel Chukwueze, esterno nigeriano classe 1999, mancino, del Villarreal con contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Con Loftus Cheek andrebbe a completare i due slot da extracomunitario, ma il problema, oggi è rappresentato dalla richiesta da 30 milioni che, nonostante la scadenza ravvicinata, fa per lui il club spagnolo. Infine sullo sfondo rimane il nome dicheaveva proposto ai tempi del rinnovo di Rafael Leao e che resta acquistabile a parametro zero dopo lo svincolo dal Wolverhampton.Idee che potrebbero concretizzarsi a breve, ma per cui prima di tutto, serve fare spazio in rosa. E nel caso di Chukwueze, inoltre, servirà fare spazio con la cessione di un extracomunitario che possa favorirne l'iscrizione alle liste. Abbiamo citato(passaporto brasiliano) e, come possibili partenti, ma non sono gli unici in un reparto in cui anche Divocke Antenon rientrano più nei piani del club. Proprio per l'esterno croato, il cui agente è lo stesso di Romero, si attendono già in giornata novità importanti. La cessione di Tonali ha agevolato un tesoretto per il costo del cartellino, ma in un'ottica di sostenibilità alleggerire il monte ingaggi per far spazio ad altri obiettivi, è un compito altrettanto importante per l'attuale squadra mercato.