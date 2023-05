L'attaccante esterno del Milan Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali dopo l'infortunio patito ieri nei minuti iniziali della gara vinta 2-0 contro la Lazio. Dolore all'inguine, stop e cambio immediato con San Siro in apprensione. "Sto bene, nulla di grave" ha detto il portoghese all'uscita dallo stadio, ma Pioli ha confermato che sarebbero stati necessari gli esami del giorno dopo. I risultati dei quali sono arrivati.



RESPONSO - I controlli hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il Milan fa sapere che l'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno, dunque il numero 17 è da ritenersi pienamente in dubbio per la sfida di andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter.



COS'E' L'ELONGAZIONE - L'elongazione è una lesione muscolare di lieve o media entità che comporta l’allungamento eccessivo di uno o più muscoli provocando generalmente anche la comparsa di ematoma per la rottura dei vasi capillari. E' quello che più comunemente viene chiamato stiramento, di grado medio tra una contrattura e uno strappo. Lo stop non è lungo, ma dipende dall'entità dell'elongazione stessa. Difficile che si possa recuperare da uno stiramento in tre giorni, ma Leao ci proverà fino in fondo, con l'aiuto dello staff medico e di eventuali infiltrazioni concordate passo dopo passo.