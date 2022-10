Per il Diavolo, è l'ora del Toro. Il Milan di Stefano Pioli si avvicina alla trasferta di Torino, contro i granata di Juric, con qualche sorriso. Davanti, si va verso un turno di riposo per Olivier Giroud, in vista della delicata sfida di Champions contro il Salisburgo. Per prendere il suo posto al centro dell'attacco, scalpita un ritrovato Divock Origi, voglioso di dar continuità alla rete siglata contro il Monza solo pochi giorni fa.



BALLOTTAGGIO APERTO - Il grande dubbio, in casa Milan, resta sulla trequarti. Recuperato e pronto all'utilizzo Brahim Diaz, Pioli ragiona ancora sull'opzione De Ketelaere, alla ricerca del primo gol in rossonero per svoltare e convincere. Lo spagnolo è il favorito, ma la porta per il belga resta aperta. Recuperato anche Dest, sulla fascia destra si va verso la conferma per Kalulu, con Gabbia e Tomori al centro della retroguardia, e Theo Hernandez sulla sinistra. In mezzo al campo toccherà a Tonali e Pobega, mentre a supportare Origi ci saranno Leao e Messias.