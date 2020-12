Una settimana da Dio. Per l'esattezza un po' di più, dieci giorni, ma il significato non cambia.. Fino all'inizio di questo mese il francese classe 2000 non aveva mai visto sul campo,e invece all'improvviso è arrivata la sua l'occasione, complici gli infortuni di Kjaer e Gabbia, chance che è stato bravo a sfruttare.L'ha fatto da centrale (dove ha giocato, talvolta, nel settore giovanile del Lione), non da terzino, il suo ruolo principale. La svolta è arrivata in allenamento, come confessato da Pioli: "​Mi ha detto che si trova bene in quel ruolo". C'è ancora qualcosa da migliore, ma Kalulu ha dimostrato di saperci fare, cambiando le gerarchie. Ora è lui uno dei quattro, con Romagnoli, Kjaer e Gabbia, in dieci giorni ha superato Musacchio e Duarte, destinati a partire nelle prossime quattro settimane.Kalulu, invece, resterà a Milanello, non verrà ceduto in prestito. La sua esplosione è la vittoria di Massara e Maldini, modello e fonte d'inspirazione del francese.. Una scelta, che finalmente, si sta rivelando azzeccata.