Il sapore della vittoria è dolce e il Milan si è abituato negli ultimi mesi a degustarlo con frequenza impronosticabile. Non è più una sorpresa ma una realtà, la squadra convince e viaggia come mai in passato, e c’è vita sul pianeta rossonero anche senza Ibrahimovic e Kjaer.Una prelibatezza calcistica quell'uno-due con Calhanoglu che ha portato a compimento uno schema provato e riprovato in quel di Milanello. Il raddoppio arrivato venticinque minuti dopo con Saelemaekers racconta perfettamente la voglia di una squadra che si sente forte e non vuole mollare la presa.L'infortunio a frenare una crescita che era parsa evidente nel prime 5 partite, le ultime 2 partite giocate male e i soliti dubbi sulla reale affidabilità a grandi livelli. Leao si è ritrovato proprio quando il Milan aveva tremendamente bisogno di luPioli, con il suo stile pacato ma diretto, ha chiamato la società a muoversi sul mercato per dare quell'impulso a una stagione nata bene ma che potrebbe finire meravigliosamente.Frederic Massara ha fatto un po' il pompiere nel prepartita a Sky, considerando le difficoltà che si possono incontrare nel mercato di gennaio. Ma la dirigenza rossonera sta lavorando alacremente anche per capire quali potrebbero essere i profili giusti per l'attacco:. Arriverà certamente un difensore centrale e ora in poleServirebbe anche un centrocampista centrale e in questo caso il Milan sta valutando anche possibili soluzioni in prestito: